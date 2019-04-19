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Kuzey Kore'nin Putin kararının arkasındaki sebep belli oldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un nisan ayının ikinci yarısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Rusya’ya gideceği açıklandı. Bu gelişmeyi değerlendiren Star gazetesi yazarı Selim Atalay, “Bunu hem ABD’yi sinirlendirmek hem de yalnız olmadığını göstermek için yapıyor. Buna ABD’nin karşılık verip vermeyeceği şüpheli.” dedi.

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Kuzey Kore taktik güdümlü yeni bir silah denedikten sonra Kim Jong un’un nisan ayının ikinci yarısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Rusya’ya gideceği açıklandı. Bu gelişmeyi değerlendiren Gazeteci Selim Atalay, “Kim Jong-un Rusya’ya gideceğini ve Putin ile görüşeceğini söyledi. Bunu hem ABD’yi sinirlendirmek hem de yalnız olmadığını göstermek için yapıyor.” dedi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendirmelerde bulunan Star gazetesi yazarı Atalay, Kuzey Kore’nin yeni bir bilek güreşi yaptığını belirterek, “Buna ABD’nin karşılık verip vermeyeceği şüpheli. Çünkü Trump’ın dikkati şu an başka yerlerde. Kore’nin üzerine tekrar yönelebilir mi, yönelemez mi ama yönelirse de ABD’de etkili ve daha sert biçimde eğilebilir. O zaman gerilim tırmanır.” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore’nin Rusya ziyaretini yalnız olmadığını göstermek için yaptığını belirten Atalay, “Kim Jong-un Rusya’ya gideceğini ve Putin ile görüşeceğini söyledi. Bunu hem ABD’yi sinirlendirmek hem de yalnız olmadığını göstermek için yapıyor. Kuzey Kore’nin arkasında Çin vardı, şimdi Moskova ile yakın ilişki kuracağını söylüyor. Moskova, Kuzey Kore’yi Çin gibi taşır mı taşımaz mı bunu da bir düşünmek lazım. Bu gelişmeler küresel bir kriz yaratacak bir durum değil.” diyerek sözlerini tamamladı.

(aksam.com.tr)

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