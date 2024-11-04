Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderme kararından sonra Avrupa'dan kritik adım!

Borrell, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen AB-Güney Kore Stratejik Diyaloğu öncesinde basına açıklamalarda bulundu.
Borrell, "Hint-Pasifik; dijital dönüşüm, iklim değişikliği, Çin'in yükselişi ve birbirine bağlı dünyamızda pek çok küresel değişimin merkezinde yer alıyor. Siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki gelişmeler coğrafi sınırlarla sınırlı değildir." diye konuştu.
Borrell, "Bu yarımadadaki ve Ukrayna'daki gelişmeler, birbirlerinden çok uzakta olsalar da Kuzey Kore birliklerinin Rusya'da konuşlandırılması da dahil olmak üzere birbirleriyle bağlantılıdır ve bu da ortak güvenlik gündemimizin önemini tekrar ortaya koymaktadır. Kuzey Kore birliklerinin Rusya'da bulunması, birlikte çalışma ihtiyacımızı artırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
KUZEY KORE'NİN ASKER GÖNDERME KARARI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.
ABD, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamıştı.