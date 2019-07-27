30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore’nin yeni nesil füzeleri Japonya’ları tedirgin etti

Japon Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin Perşembe günü test ettiği yeni nesil füzelerin, geleneksel balistik füzelerin aksine tipik olmayan yörüngelere sahip olduğu bildirildi. Bu durumun füzelerin engellenmesinin zorlaştırdığı bilgisi paylaşıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Japon Savunma Bakanlığı’ndan basına yapılan açıklamada, Kuzey Kore tarafından test edilen yeni nesil füzelerin düzensiz yörüngelere sahip olduğu bilgisi verildi. Bu füzelerin geleneksel balistik füzelerden daha düşük irtifalarda uçabildikleri, bu durumun da onları yakalamayı zorlaştırdığı belirtildi. Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kuzey Kore’nin test ettiği yeni nesil füzelerin radarlara yakalanmadan Japonya’ya rahatlıkla ulaşabileceğini ileri sürdü. Yetkililer füzelerin menzillerinin 600 km olduğu bildirdi. Ayrıca Japon yetkililerin ABD ile yakın işbirliği içine girerek uygun önlemler almaya kararlı olduğu açıklandı.
 
 
ALÇAKTAN UÇUYOR VE MENZİLLERİ UZUN 
 
Kuzey Kore, Perşembe günü kıyı kenti Wonsan'a yakın bir bölgeden iki füze ateşledi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Japon Denizi'ne düşmeden önce füzelerin 31 mil yükseklikte yaklaşık 267 mil kadar yol alabilen iki kısa menzilli füze olduğunu duyurdu. Cuma günü ise Kuzey Kore devlet yayın organı, başlatılan yeni bir taktiksel güdümlü füzelerin testini doğruladı. Devlet Başkanı Kim Jong-un tarafından da tanıtımın bizzat denetlendiği açıklandı. 

MSB kritik toplantının görüntülerini paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hayaldi, gerçek oldu: Ve ilk görüntüsünü gönderdi

Hayaldi, gerçek oldu: Ve ilk görüntüsünü gönderdi

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Yıldız futbolcu Beşiktaş'ta kaptanlığa getirildi

Yıldız futbolcu Beşiktaş'ta kaptanlığa getirildi

Hostesliği bırakıp çiftçi oldu

Hostesliği bırakıp çiftçi oldu

Türkiye'den emir bekliyorlar: Fırat'ın doğusuna hazırız

Türkiye'den emir bekliyorlar: Fırat'ın doğusuna hazırız

Teröristlere 'drone'lu operasyon! Son anda yakalandılar

Teröristlere 'drone'lu operasyon! Son anda yakalandılar

Kahvaltıda bir araya geldiler

Kahvaltıda bir araya geldiler

Kediyi kurtarmak için fuel-oil dolu kuyuya girdi

Kediyi kurtarmak için fuel-oil dolu kuyuya girdi
 

POPÜLER HABERLER

Terör örgütü PKK´ya götürülen 4 kişi ile 2 işbirlikçi ´drone´lu operasyonla yakalandı

Terör örgütü PKK´ya götürülen 4 kişi ile 2 işbirlikçi ´drone´lu operasyonla yakalandı

Emniyet'in önü galeriye döndü! Toplam değeri 40 milyon lira

Emniyet'in önü galeriye döndü! Toplam değeri 40 milyon lira

Photoshopla hayvanları bakın ne hale soktular

Photoshopla hayvanları bakın ne hale soktular

140 milyon yıllık! 500 kilo ağırlığında...

140 milyon yıllık! 500 kilo ağırlığında...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA