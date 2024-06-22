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Dünya

Kuzey Kore'ye karşı üçlü ittifak! ABD uçak gemisi Güney Kore'de

ABD'nin nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi Theodore Roosevelt (CVN 71), Japonya'nın katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü ortak tatbikata katılmak üzere Güney Kore'nin Busan kentine geldi.

IHA22 Haziran 2024 Cumartesi 10:33 - Güncelleme:
Kuzey Kore'ye karşı üçlü ittifak! ABD uçak gemisi Güney Kore'de
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Güney Kore donanmasından yapılan açıklamada, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Theodore Roosevelt'in ortak askeri tatbikatlara katılmak üzere Güney Kore'nin liman kenti Busan'a geldiği bildirildi.

Uçak gemisinin, güdümlü füze taşıyan USS Halsey ve savaş gemisi USS Daniel Inouye ile birlikte deniz üssüne girdiği aktarıldı.

Kuzey Kore tehdidine karşı güvenlik iş birliğinin arttırılması amacıyla ABD, Güney Kore ve Japonya orduları tarafından gerçekleştirilecek ortak askeri tatbikat, hava, deniz, su altı ve siber dahil olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek.

KUZEY KORE'YE KARŞI ÜÇLÜ İTTİFAK

Öte yandan üç ülkenin savunma bakanları, ay başında Shangri-La Diyaloğu güvenlik zirvesinin oturum aralarında yapılan üçlü görüşmeler sırasında ortak tatbikatların başlatılmasına karar vermişti.

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