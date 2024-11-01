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Dünya

Kuzey Kore'yi kızdıracak adım! Güney Kore ve ABD'den bir ilk

Güney Kore ve ABD'nin, ilk kez ortak insansız hava aracı (İHA) tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

AA1 Kasım 2024 Cuma 16:20 - Güncelleme:
Kuzey Kore'yi kızdıracak adım! Güney Kore ve ABD'den bir ilk
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hava Kuvvetlerinden tatbikata ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki ülkenin, ilk kez ortak İHA tatbikatı düzenlediği belirtildi.

Tatbikatta, Güney Kore'nin "RQ-4B Global Hawk" isimli bir keşif İHA'sı ile ABD'ye ait "MQ 9 Reaper" adlı bir saldırı İHA'sının yer aldığı bildirilen açıklamada, GBU-38 isimli "akıllı mühimmat" kullanıldığı ifade edildi.

TOPLANAN VERİLER ABD İLE PAYLAŞILDI

Açıklamada, tatbikatın, bir düşman provokasyonunun kaynağını vurma senaryosu altında gerçekleştiği ve Güney Kore İHA'sının, tasvir edilmiş hedefler hakkında veri toplayarak bunları ABD'nin İHA'sıyla paylaştığı aktarıldı. MQ 9 Reaper'ın da ilgili hedefleri vurduğu kaydedildi.

Tatbikat hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Yonhap'a yaptığı açıklamada, tatbikatın, ilk aşamada kamuoyuna bildirilmesinin planlanmadığını ancak Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemesinin ardından Pyongyang'a bir "uyarı" olarak duyurulduğunu söyledi.

KUZEY KORE DENEMELERİNE DEVAM EDİYOR

Kuzey Kore, dün Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı.

Kuzey'in fırlattığı yeni tip "Hwasong-19" kıtalar arası balistik füzenin, bugüne kadar attığı füzeler arasında "en uzun uçuş süresine" sahip olduğu değerlendiriliyor.

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