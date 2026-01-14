Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD ile Grönland hakkında yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın endişelerini bir dereceye kadar paylaştığını belirterek, "Kuzey Kutbu'nda kesinlikle yeni bir güvenlik durumu var" dedi.

Rasmussen, Grönland'ın, 1949 yılından beri NATO üyesi ve 5. Madde kapsamında olduğunu hatırlattı.

"GRÖNLAND'DA YAKLAŞIK 10 YILDIR ÇİN SAVAŞ GEMİSİ GÖRÜLMEDİ"

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, "Çin savaş gemilerinin her yerde olduğu yönündeki iddialar doğru değil. İstihbarat bilgilerimize göre, Grönland'da yaklaşık 10 yıldır Çin savaş gemisi görülmedi" dedi.