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Dünya

Kuzey Kutbu hattında hareketlilik! Rus bombardıman uçağı 16 saat görev yaptı

Rus stratejik Tu-160 bombardıman uçağı, NATO üyesi Norveç sınırına yakın Barents Denizi üzerinde 16 saat süren bir test uçuşu gerçekleştirdi.

İHA23 Haziran 2026 Salı 10:47 - Güncelleme:
Kuzey Kutbu hattında hareketlilik! Rus bombardıman uçağı 16 saat görev yaptı
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Rusya'ya ait stratejik Tu-160 bombardıman uçağı, Norveç sınırlarında tehlikeli bir test uçuşu gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus stratejik bombardıman uçağının Norveç sınırındaki Barents Denizi ve Norveç Denizi üzerindeki tarafsız bölgede havada yakıt ikmali de dahil 16 saatlik test uçuşu gerçekleştirdiği kaydedildi.

Test uçuşunun rutin bir uçuş olduğu kaydedilen açıklamada, bombardıman uçağına Rus MiG-31 savaş uçuklarının ve bazı noktalarda da yabancı uçakların eşlik ettiği aktarıldı. Rus stratejik bombardıman uçağına eşlik eden yabancı uçakların hangi ülkeye ait olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

  • Tu-160
  • stratejik uçak
  • test uçuşu

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