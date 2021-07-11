Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosovalı liderler Srebrenitsa Soykırımı'nı andı

AA 11 Temmuz 2021 Pazar 15:34 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 15:34

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, sosyal medyaya yaptığı paylaşımda, bir daha tekrarlanmaması adına insanlığa karşı yapılan bu suçun unutulmaması gerektiğini belirterek, "Srebrenitsa'daki soykırım kurbanı olan 8 binden fazla kişiye saygı duyuyoruz. Onlar sadece Müslüman Boşnak oldukları için öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ise özgür ve demokratik dünyanın bu soykırımı her zaman kınayacağını ve unutmayacağını vurgulayarak, "Boşnak halkı ve dünya, insanlık tarihinin en trajik olaylarından birinin 26. yıl dönümü olan bugünde medeniyet değerlerinin bu büyük mağlubiyetini hatırlamakta ve binlerce masum kurbanı yad etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani de sosyal medyadaki paylaşımında, dünyanın bugün "Miloşeviç önderliğindeki Sırp rejiminin soykırım güçlerinin emsalsiz barbarlığını hatırladığını" ifade ederek, "Bugün Srebrenitsa annelerinin acısını her birlikte paylaşıyoruz." açıklamasını yaptı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise ne Balkanlar'ın ne de dünyanın böyle kurbanlar vermemesi temennisinde bulunarak, "Balkan halkları arasında barış, iş birliği ve eşitlik istiyoruz. Ancak bu barışın temeli, suçluların cezalandırılmasında yatıyor." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da Srebrenitsa soykırımı ile ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundu.