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Dünya

Kuzey Makedonya: Olası göçmen dalgasına hazırız

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla göçmenler Avrupa'ya gitme umuduyla Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapıları üzerinden çıkmaya başladı. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, olası bir göçmen dalgası için hazırlıklı olduklarını açıkladı.

DHA02 Mart 2020 Pazartesi12:32 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 12:32

Göçmenlerin Bulgaristan'dan Kuzey Makedonya kapılarına gelme olasılığıyla ilgili Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ana kadar güney sınırında herhangi bir hareketliliğin yaşanmadığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, ülkenin tüm ilgili kurumlarının olası bir göçmen dalgası için hazırlıklı olduğu ifade edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından olası göçmen hareketliliği ile ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşların tedirgin olmaları için bir neden yok. Polisimiz güney sınırında hazırlıklı bir şekilde mevcudiyetini korumaktadır. Polisimize ayrıca olası göçmen krizi nedeniyle birkaç ülke polisleri de yardım etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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