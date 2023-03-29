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Dünya

Kuzey Makedonya, Türk Kültür Merkezi kuracak

Kuzey Makedonya hükümeti, bugün düzenlenen 140. Bakanlar Kurulu oturumunda, Kuzey Makedonya Türk Kültür Merkezi kurma kararı aldı.

29 Mart 2023 Çarşamba 16:54 - Güncelleme:
Kuzey Makedonya, Türk Kültür Merkezi kuracak
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Türk asıllı Kuzey Makedonya Siyasi Sistem ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakan Yardımcısı Cabir Doko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Kurum Kuzey Makedonya Türk Kültür Merkezi'nin" kurulması kararını aldıklarını aktardı.

Belirledikleri hedefleri hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Doko, "Israrlı, titiz ve özverili bir çalışmanın sonucunda, partimizin seçim programında yer alan bu önemli projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Kuzey Makedonya Türklerinin özgün kültürel değerlerinin tanıtımı gerçekleştirilecek"

Kurumun çalışmalarının devlet bütçesi tarafından sağlanacağı bilgisini veren Doko, şunları kaydetti:

"Kuzey Makedonya Türklerinin özgün kültürel değerlerinin tanıtımını gerçekleştirecek ve çağdaş kültür-sanat alanında yetenekli Türk gençlerinin kendilerini ifade etmeleri için imkanlar sunacaktır. Hükümetin bu girişimi ülkemizin çok etnikli yapısının korunması ve geliştirilmesi için büyük önem arz etmektedir."

Doko, Kuzey Makedonya hükümet koalisyonunun parçası olan Türk Hareket Partisi (THP) kontenjanından Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

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