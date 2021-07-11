Kuzey Makedonya ve Kosova'da Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anıldı

AA 11 Temmuz 2021 Pazar 22:19 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 22:20

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başta Boşnaklar olmak üzere farklı topluluklardan vatandaşlar, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına yürüyüş yaptı.

Üsküp'e bağlı Çayır Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüş sonrasında, Çayır Parkı'nda Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına dikilen anıt törenle açıldı.

Belediye Başkanı Visar Ganiu, buradaki konuşmasında, başında bulunduğu belediyenin çok etnikli bir yapıya sahip olduğunu, bu etkinliğin belediyedeki birlikte yaşama ve ortak gelecek için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ganiu, "Bu anıt belediyemizin kalbinde duracak ve hepiniz ziyaret edebileceksiniz. Kendine has bir alanı olacak. Yeşilliklerle bürünmüş bir şekilde Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarına saygı bağlamında sembol olacaktır." diye konuştu.

Öte yandan, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına yürüyüş ve anma töreni düzenlendi.

Şarski Behar Derneği tarafından düzenlenen anma programına, Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka, Vakat Koalisyonu Başkanı ve Milletvekili Rasim Demiri, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Yunus Emre Işıkoğlu, TİKA Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer ile Prizren halkı katıldı.

Büyükelçi Sakar, törendeki konuşmasında, Srebrenitsa katliamının üzerinden 26 yıl geçmiş olsa da acıların hala çok taze olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin Boşnaklar ile birlikte yas tutmaya devam edeceğini kaydeden Sakar, "Ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın. Zira 'unutulan soykırım tekrarlanır' diyen bilge lider Aliya İzetbegoviç'in izinde olan bizler, bir daha böylesine acıların dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaması için Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız. Unutulmasına da izin vermeyeceğiz. Şehitlerin hatırasına sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Haskuka da olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen soykırımdan sorumlu çok az kişinin mahkemeye çıktığını söyleyerek "Suçlar, özür dilenmediğinde ve hesap verilmediğinde tekrarlanacaktır. Bu nedenle Srebrenitsa katliamı, Kosova'nın birçok kentinde ve köyünde tekrarlandı." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında, şehitler için dualar edildi, barışın sembolü beyaz güvercinler gökyüzüne bırakıldı.