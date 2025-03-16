İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2025 Pazar / 17 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Makedonya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 59 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Kuzey Makedonya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 59 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'nın Koçana kasabasında bir gece kulübünde konser sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükselirken, 148 kişi yaralandı.

İHA16 Mart 2025 Pazar 10:20 - Güncelleme:
Kuzey Makedonya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 59 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Kuzey Makedonya'nın Koçana kasabasında çıkan yangının bilançosu artıyor. Binden fazla kişinin bulunduğu gece kulübünde konser sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. Sağlık Bakanı Arben Taravari, yaklaşık 148 kişinin Üsküp, Kocani ve çevre kasabalardaki hastanelere sevk edildiğini, 18 kişinin ağır yaralı olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Pance Toskovski, yerel saatle 03.00'te çıkan yangının konser sırasında kullanılan piroteknik cihazların yol açtığı kıvılcımlarının çatıyı tutuşturması sonucu başladığını belirtirken, yangınla ilgili 4 kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldığını söyledi.

SORUŞTURMA İÇİN 5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Yangından kurtulan 22 yaşındaki Marija Taseva yerel medyaya yaptığı açıklamada, kaçmaya çalışırken yere düştüğünü ve insanların üzerine bastığını söyledi. Taseva, "Herkes kendini kurtarmaya çalışıyordu" dedi. Kız kardeşinin kayıp olduğunu belirten Taseva, "Onu hiçbir hastanede bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Cumhuriyet Savcısı Ljupco Kocevski, 5 savcının olayı soruşturacağını aktararak, "Şu anda delillerin toplanması için emir verildi" açıklamasını yaptı.

Başbakan Hristijan Mickoski ise sosyal meya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Makedonya için zor ve çok üzücü bir gün! Bu kadar çok genç hayatın kaybı telafi edilemez. Ailelerin, sevdiklerinin ve arkadaşlarının acısı ölçülemez" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.