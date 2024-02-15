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Dünya

Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı ile genel seçimlerin tarihleri kesinleşti

Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Nisan'da, genel seçim ise 8 Mayıs'ta yapılacak.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 00:43 - Güncelleme:
Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı ile genel seçimlerin tarihleri kesinleşti
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Meclis Başkanı Jovan Mitrevski, 7. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 24 Nisan'da, ikinci turunun 8 Mayıs ve aynı gün 11. genel seçimlerin düzenlenmesini öngören kararnameleri imzaladı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Mitrevski, tüm ilgili kurum ve kuruluşlardan; demokratik, NATO üyesi, Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolundaki bir ülkeye yakışır, adil ve demokratik bir şekilde seçim sürecine katkıda bulunmalarını beklediğini kaydetti.

İktidar ile muhalefet partileri arasında Aralık 2023'te gerçekleşen görüşme sonrası, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 24 Nisan, ikinci turunun 8 Mayıs ve aynı gün genel seçimlerin düzenlenmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

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