Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı ile genel seçimlerin tarihleri kesinleşti

Meclis Başkanı Jovan Mitrevski, 7. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 24 Nisan'da, ikinci turunun 8 Mayıs ve aynı gün 11. genel seçimlerin düzenlenmesini öngören kararnameleri imzaladı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Mitrevski, tüm ilgili kurum ve kuruluşlardan; demokratik, NATO üyesi, Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolundaki bir ülkeye yakışır, adil ve demokratik bir şekilde seçim sürecine katkıda bulunmalarını beklediğini kaydetti.

İktidar ile muhalefet partileri arasında Aralık 2023'te gerçekleşen görüşme sonrası, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 24 Nisan, ikinci turunun 8 Mayıs ve aynı gün genel seçimlerin düzenlenmesi konusunda mutabakata varılmıştı.