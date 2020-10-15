Kuzey Makedonya'da göçmen kaçakçılarına operasyon

AA 15 Ekim 2020 Perşembe 21:19 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 21:19

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Toni Angelovski, yaptığı açıklamada, başkent Üsküp, Gevgeli, İştip ve Kumanova şehirlerinde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 10 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Şüphelilerin, göçmenlere geçici konaklama sağladığı ve göçmenleri Sırbistan üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine kaçırdığını kaydeden Angelovski, kişi başı nakliye ücretinin 500 ila 700 avro olduğunu aktardı.

Şüpheliler, örgüt kurmak, insan ticareti yapmak ve göçmen kaçakçılığından yargılanacak.