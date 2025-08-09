İSTANBUL 31°C / 23°C
Dünya

Kuzey Makedonya'da halk sandık başına gidecek: Seçim için tarih verildi

Kuzey Makedonya'da yerel seçim 19 Ekim'de gerçekleştirilecek. Ülkede en son yerel seçimler 17 Ekim 2021'de yapılmıştı.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 16:24
Kuzey Makedonya'da halk sandık başına gidecek: Seçim için tarih verildi
Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, 19 Ekim'i yerel seçim tarihi olarak belirleyen kararı imzaladı.

Karara göre, ilk turda belediye başkanı seçimi başarısız sonuçlanan belediyeler için ikinci tur 2 Kasım'da yapılacak.

Meclis Başkanı Gashi, seçimlerden 20 gün önce başlayacak kampanya süresince Meclis'in olağan idari işleyişine devam edeceği, ancak Genel Kurul toplantılarının yapılmayacağı bilgisini paylaştı.

Yerel seçimlerin 4 yılda bir yapıldığı Kuzey Makedonya'da seçmenler, 81 belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirleyecek.

Ülkede en son yerel seçimler 17 Ekim 2021'de yapılmıştı.

