İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1525
  • EURO
    6,7045
  • ALTIN
    323.911
  • BIST100
    115171
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Makedonya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya

Kuzey Makedonya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Kuzey Makedonya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba21:41 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 21:41

Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski ve Sağlık Bakanı Venko Filipçe, hükümet binasında koronavirüse ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Filipçe, bu sabah Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kaldırılan 1970 doğumlu bir kadında Kovid-19 tespit edildiğini, bunun Üsküp'te görülen ilk vaka olduğunu söyledi.

"Paniğe gerek yok" ifadesini kullanan Filipçe, söz konusu kişinin, klinikte karantina altına alındığını kaydetti.

Virüs tespit edilen kadının, 1 aydır İtalya'da bulunduğunu, 2 haftadan bu yana hasta olduğunu dile getiren Filipçe, kadının, İtalya'da tedavi gördüğü ancak orada koronavirüsüyle ilgili herhangi bir teste tabi tutulmadığını vurguladı.

Filipçe, hasta kadınla yolculuk eden diğer kişilerin de kontrol edilip, 14 günlük karantinaya alınacağını vurguladı.

Başbakan Spasovski de durumun kontrol altında tutulduğunu, panik yapılmaması gerektiğini belirtti.

Bombalardan kaçan İdlibli aileler, çareyi 'hapishaneye girmekte' buldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler
Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı
314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı

314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...
Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Oksijene ihtiyaç duymuyor, uzaylıya benziyor
Oksijene ihtiyaç duymuyor, uzaylıya benziyor

Oksijene ihtiyaç duymuyor, uzaylıya benziyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.