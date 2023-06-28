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Dünya

Kuzey Makedonya'da Kurban Bayramı coşkusu: Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da camiler bayram namazı dolayısıyla doldu taştı. Camide Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.

IHA28 Haziran 2023 Çarşamba 10:16 - Güncelleme:
Kuzey Makedonya'da Kurban Bayramı coşkusu: Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu
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Kuzey Makedonya'da Kurban Bayramı coşkuyla karşılandı. Başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde yüzlerce Müslüman camilere akın ederek bayram namazını eda etti. Namazın ardından dualar edilerek Kurban Bayramı'nın öneminden bahsedildi. Camide Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.

Bayram namazını İştip Müftüsü Nasir Recepi kıldırırken bayram hutbesini ise İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu, Arnavutça ve Makedonca okudu.

Namaz sonrası açıklama yapan Fetahu, ülke ve bölgedeki tüm Müslümanların Kurban Bayramı'na erişmenin büyük mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için özel bir öneme sahip olduğunu kaydeden Fetahu, "Bu büyük bir bayramdır çünkü bugünlerde İslam'ın 5 temel şartından biri olan Hac ibadeti yerine getiriliyor ve bu bayram günlerinde Müslümanlar yükümlülükleri olan Kurbanlarını kesiyorlar" dedi.

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