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Dünya

Kuzey Makedonya'da oy verme işlemi başladı

Kuzey Makedonya'da halk, cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanmaya başladı.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
Kuzey Makedonya'da oy verme işlemi başladı
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Toplam 1 milyon 814 bin 317 kayıtlı seçmenin yerel saatle 07.00'de oy kullanmaya başladığı ülkede, sandıklar saat 19.00'da kapanacak.

Seçmenler ülke genelinde 3 bin 480 merkezde oy kullanabilecek.

Seçim kapsamında mahkumlar, yurt dışında yaşayanlar, engelli ve hasta olanlar oylarını dün verdi.

Seçimde, aralarında mevcut Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Dışişleri Bakanı Bujar Osmani'nin yanı sıra Gordana Siljanovska Davkova, Stevço Jakimovski, Biljana Vankovska Cvetkovska, Arben Taravari ve Maksim Dimitrievski olmak üzere 7 aday yarışıyor.

Kuzey Makedonya'nın, eski adıyla Makedonya olarak 8 Eylül 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana 7. kez düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde, beş yıllığına görev yapacak yeni cumhurbaşkanı belirlenecek.

Adaylardan herhangi biri ilk turda yüzde 50'den fazla oy alamazsa en çok oy alan iki aday 8 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda mücadele edecek. Ülkede, 8 Mayıs'ta ayrıca genel seçim de yapılacak.

Anayasaya göre, ikinci turun geçerli sayılması için katılımın yüzde 40'ın üzerinde olması gerekiyor.

  • Kuzey Makedonya
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