Kuzey Makedonya'da yangında hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Koçani'deki Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, yakınlarını kaybedenler ile binlerce vatandaş katıldı.

Makedonya Başpiskoposu Stefan'ın yönettiği cenaze törenine Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu da katıldı.

Vatandaşlar gözyaşları içinde toprağa verilen 30 kişi için mezarlıkta mumlar yaktı ve alana çiçekler bıraktı.

Yangında hayatını kaybeden diğer 29 kişi ise ülkenin farklı şehirlerinde toprağa verilecek.

- OLAY

Başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bulunan gece kulübünde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te piroteknik madde yangına sebep olmuştu.

Yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 170'den fazla kişi yaralanmıştı. Yaralıların 12'si tedavi için Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçaklarla İstanbul ve Ankara'ya nakledilmişti.

Olay sonrası yapılan araştırmalarda söz konusu gece kulübünün ruhsatsız olduğu belirtilmiş, aralarında eski Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi'nin de olduğu 26 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kuzey Makedonya hükümeti, olayın ardından ülkede 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan, olayın yaşandığı Koçani'de Belediye Başkanı Ljupco Papazov istifa etmişti.