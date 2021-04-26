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Dünya

Kuzey Makedonya'daki Türk partilerinden Biden'a tepki

Kuzey Makedonya'daki siyasi parti liderleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki gösterdi.

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 14:38 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:38
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Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden'ın 1915 olaylarına "soykırım" demesini şiddetle kınadığını belirterek "Amerika yerlilerine ve kölelere yaptıklarını da hatırlatıyorum." ifadesini kullandı.

Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç imzalı yazılı açıklamada, "soykırım" açıklamasının gerçeklerle bağdaşmadığı için yalan ve iftira olduğu, bu yüzden bunu kabul etmedikleri kaydedildi.

Özellikle NATO içinde müttefik olan bir ülkenin bunu söylemesinin asla kabul edilemez olduğu ve bu tür iddiaların dostluklara gölge düşürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarihimizde utanacak hiçbir sayfamız yoktur. Geçmişimizin adaleti, hak ve hukuku tartışılamaz. ABD Başkanı, gerçekleri çarpıtmak ister. O, güçlü olduğu için haklı olduğunu ima eder. Biz bunu yutmayız çünkü bizim milli ve ahlaki karakterimiz 'haklı olan güçlüdür' der. Şartlar ne olursa olsun, her zaman kayıtsız şartsız 'gözümüzün nuru' olarak nitelendirdiğimiz ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında yer aldık.

Makedonya'daki yazılı ve görsel basının bu konuda ABD'nin yanında yer alarak bu 'sözde soykırım' iddiası konusunda taraf tutmasını da kınıyoruz ve bütünüyle reddediyoruz."

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