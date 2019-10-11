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Kuzey Makedonya'daki Türk partisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kuzey Makedonya'daki Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

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TMBH'den Genel Başkan Erdoğan Saraç'ın imzasıyla harekata destek bildirisi yayımlandı.

Devletin bekasını savunma, artan terörü temizleme, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamanın her devletin ana vazifesi olduğu belirtilen bildiride, "Gözümüzün nuru, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti, bu tehlikelere son vermek üzere TBMM'deki bütün (HDP hariç) partilerin desteğini sağlayarak bölgeye barış ve huzur getirmek için haklı olarak Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır." denildi.

Bildiride, Türkiye'nin bölgeyi PKK/PYD-YPG terör örgütlerinden temizleyip komşu ülke Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek barışı tesis etmek ve Suriye'den gelen mültecilerin vatanlarına dönmelerini temin etmek niyetinde olduğunu defalarca dile getirdiği anımsatıldı.

Harekatla ilgili yayılan iftira haberlerin de şiddetle kınandığı belirtilen bildiride, "Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bu haklı kararını her yönüyle destekler, şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin yanında yer aldığımızı herkesin bilmesini isteriz. Sefer var, hepimiz duadayız. Sefer ordumuzun, zafer Allah'ındır. Allah'tan ordumuzu muzaffer eylemesini niyaz ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kuzey Makedonya'daki Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı Enes İbrahim ve Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkan Beycan İlyas da Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dün destek mesajları yayınlamıştı.

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