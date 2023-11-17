Kuzey Makedonya'dan Filistin halkına destek

Üsküp'te, bazı sivil toplum kuruluşlarından oluşan Filistin'e Destek Platformu, "Gazze için barış yürüyüşü"nü organize etti.

Başkentteki Çayır semtinden başlayan yürüyüş, Eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan tarihi Murat Paşa Camisi Meydanı'nda sona erdi.

Sağanağa rağmen yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Filistin lehine ve İsrail aleyhine slogan atıldı.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "İsrail terörist, özgür Filistin", "Şimdi ateşkes", "Netanyahu savaş suçlusu", "Özgür Gazze, Özgür Filistin", "Hitler'in size yaptığını yapmayı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Murat Paşa Meydanı'nda Türkçe, Arnavutça, Boşnakça ve Makedonca bildiri okundu, dua edildi.

Bildiride, "Gazze'deki çocukların yaşam hakkı var. Gazze'deki çocukların huzurlu bir uyku hakkı var. Gazze'deki kurbanların sayısı, tüm dünyanın kınadığı Srebrenitsa soykırımını geçti." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki tüm askeri eylemlerin derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunulan bildiride, "Bu zulüm karşısında kimse sessiz kalamaz ve kalmamalı. Bu günlerde bir soykırıma şahit oluyoruz ve bunu durdurmaya gücümüz yetmiyor, yetkililerimiz ise bunu kınamıyor bile." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, Kuzey Makedonya'nın üst düzey yetkililerine, devlet bütçesinden Filistin halkına insani yardım göndermeleri çağrısında bulunuldu.

Filistin'e Destek Platformu, "Katliama sessiz kalma" sloganıyla Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi de düzenlemişti.