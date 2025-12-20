TİKA, Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrindeki Kamu Bilim Kurumu Ohri Hidrobiyoloji Enstitüsünün tadilat ve donanımını sağlayarak, kuruma araç hibesinde bulundu.

Kurumda yapılan törene, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Ohri Fahri Konsolosu Abdurrahim Bayraktar ve Ohri Belediyesi yetkilileri katıldı.

"BU DESTEK, BİLİM VE ETİĞİN AYRILMAZ OLDUĞUNU GÖSTERMEKTE"

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova, projenin açılmış olmasından mutluluk duyduğuna işaret ederek, ülkesine verdiği destekler için TİKA'ya teşekkür etti.

Siljanovska-Davkova, "Bu destek, bilim ve etiğin ayrılmaz olduğunu göstermekte ve ispat etmektedir. TİKA'nın bu adımını etik bir adım olarak değerlendiriyorum." dedi.

"KUZEY MAKEDONYA'NIN TÜM ŞEHİRLERİNE VE TÜM HALKLARA HİZMET EDECEK PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Büyükelçi Ulusoy ise "Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova'nın yönlendirmesi üzerine gerçekleştirilen bu projenin, Ohri Gölü başta olmak üzere, bu güzel ülkedeki doğal güzelliklerin korunması çalışmalarına önemli katlı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

TİKA Başkanı Eren de Ohri Gölü'nün Avrupa'nın en eski gölleri arasında yer aldığını belirterek, "Buranın korunmasıyla alakalı, böyle bir projeye TİKA'yı ortak ettiği için Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova'ya teşekkür ederim." diye konuştu.

TİKA'nın Kuzey Makedonya'da 1300'den fazla projeyi hayata geçirdiğini vurgulayan Eren, "Eğitimden sağlığa, hayvancılıktan idari altyapıların güçlendirilmesine kadar projeler gerçekleştirdik. Kuzey Makedonya'nın tüm şehirlerine ve tüm halklara hizmet edecek şekilde bu projeleri bugüne kadar gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Ohri Hidrobiyoloji Enstitüsü Müdürü Orhideja Tasevska da, TİKA'ya desteleri için teşekkür etti.

TİKA ayrıca Ohri yakınlarındaki Plasnica Belediyesi Sağlık Ocağı inşaatı ve donanımını da gerçekleştirdi.