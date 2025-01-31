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Dünya

Kuzey Sina Valisi, Gazze'deki yaralıların nakli için Refah Sınır Kapısı'nın birkaç saat içinde açılacağını söyledi

Mısır'ın Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir, Refah Sınır Kapısı'nın, Gazze Şeridi'nden yaralıların nakli için birkaç saat içinde açılacağını açıkladı.

AA31 Ocak 2025 Cuma 16:40 - Güncelleme:
Kuzey Sina Valisi, Gazze'deki yaralıların nakli için Refah Sınır Kapısı'nın birkaç saat içinde açılacağını söyledi
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Mısır'dan gelen ilk resmi açıklama olarak Mucavir, AA muhabirine konuştu. Kuzey Sina Valisi Mucavir, sınır kapısının Mısır tarafının, birkaç saat içinde açılacağını ifade etti.

Mısırlı yetkili, "Yardım tırları Mısır sınırından Gazze Şeridi'ne girmeye devam edecek ve oradan da (İsrail kontrolündeki) Kerem Ebu Salim ve El-Avce sınır kapılarına gidecek." dedi.

Vali Mucavir, sınır kapısının Mısır tarafının "hazır olduğunu ve İsrail saldırılarında herhangi bir hasar görmediğini, gecikmenin İsrail'in saldırılarının yol açtığı hasar nedeniyle Filistin tarafında olduğunu" kaydetti.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında Filistin tarafı hazır olduğunda Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü açılacağını hatırlatan Mucavir, Mısır Sağlık Bakanlığının yaralı Filistinlileri "karşılamaya hazır" olduğunu söyledi ancak geçişi sağlanacak yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.

Kuzey Sina Valisi, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafının "kesinlikle Mısır kontrolünde olacağını, Filistin tarafının ise anlaşmaya göre Filistin ve Avrupa Birliği (AB) misyonunun kontrolü altında" olacağını sözlerine ekledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralılardan oluşan ilk grubun yarın Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapacağı bildirilmişti.

İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024'te işgal etmişti. Gazze'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı.

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