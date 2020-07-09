'Kuzey'de neler oluyor? 'ABD bombardıman uçaklarını çok sık görmeye başladık'

star.com.tr 09 Temmuz 2020 Perşembe 10:05 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 10:07

Norveç yayın kuruluşu NRK'ya göre, ABD bombardıman uçakları Norveç hava sahasında nadir görülen misafirlerdi, ancak bu hızla değişiyor. Yüz yıl önce kendini tarafsız ilan eden İsveç de aynı şeyi yaşıyor.

Bodo'daki Kuzey Üniversitesi'nde askeri uzman olan Per Erik Solli, 'Son zamanlarda ABD bombardıman uçaklarının İsveç ve Norveç'e doğru seyir ettiğini gördük. Modern stratejik bombardıman uçağı B-1B Lancer'ın daha önce tarafsız İsveç'i semalarında görmemiştik.' dedi.

Söz konusu uçuş yaklaşık bir ay önce gerçekleşti. Güney Dakota, Ellsworth'den havalanan iki ABD B-1 süpersonik bombardıman uçağı, İsveç jetleri eşliğinde İsveç üzerinden uçtu. Bir yakıt ikmalinden sonra Norveç üzerinden yoluna decam ettiler. Trondelag üzerinden uçarken, Norveç F-35 savaş uçakları da eşlik etti.

20 Mayıs'tan bu yana B-52'ler ve B-2'ler de dahil olmak üzere birçok ABD bombardıman uçağı, Norveç savaş uçakları eşliğinde ülke semalarında görülüyor.

Uçuşlara ilişkin açıklamalarda bulunan Birleşik Devletler Avrupa Hava Kuvvetleri Başkomutanı Jeffrey Harrigian, 'Tatbikatlar müttefiklerimizle ortaklığımızı güçlendiriyor ve dünyanın her yerinden yanıt verme yeteneğimizi gösteriyor.' dedi.

UÇUŞLARIN AMACI NE?

Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen ise NATO'nun, 'eski caydırıcılık ve güvence misyonu'na geri döndüğünü belirterek, bunun istenilen politika olduğınu söyledi.

Erik Solli, uçuşlarla ilgili, 'Ruslar son yıllarda kuzeydeki askeri faaliyetlerinde NATO'dan daha tutarlılar. Geçmişte kuzey bölgelerinde ABD ve müttefiklerin bombardıman uçaklarını gördük, ancak geçen yıla kadar pek artış olmamıştı. Son birkaç yılda faaliyetleri karşılaştırırsak, ABD ve Müttefiklerin faaliyetleri Rusya'dan daha hızlı artıyor' dedi.

Norveç savunması, müttefik uçakların Norveç havacılıkta ne sıklıkta göründüğüne dair bir kayıtlarının olmadığını ve bu da artışı tam olarak değerlendirmeyi zorlaştırdığını söyledi.

Ancak Solli'ye göre, ABD sadece Rusya'ya karşı değil, bölgede 'dişlerini de gösteriyor'.

Solli, 'Şimdi gördüğümüz, aynı zamanda yeni olan, Amerikalıların modern deniz gemilerini ve bombardıman uçaklarını jeopolitik mesajlar vermek için kullanmaya başladıkları. İsveç'in ABD ile birlikte bu sinyalizasyonda da yer alması yepyeni bir gelişme. ABD'nin daha geleneksel bir caydırıcılığa döndüğünü görüyoruz.' dedi.

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