İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2024 Salı / 14 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2013
  • EURO
    35,0182
  • ALTIN
    2504.53
  • BIST100
    11063.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey'in lideri Kim Jong-un'u öven şarkı videosunu yasakladılar
Dünya

Kuzey'in lideri Kim Jong-un'u öven şarkı videosunu yasakladılar

Güney Kore, Kuzey'in lideri Kim Jong-un'u 'babacan' ve 'muhteşem lider' olarak tanıtan TikTok'taki bir şarkı videosuna yasak getireceğini bildirdi.

AA21 Mayıs 2024 Salı 11:02 - Güncelleme:
Kuzey'in lideri Kim Jong-un'u öven şarkı videosunu yasakladılar
ABONE OL

BBC'nin haberine göre, Güney Kore İletişim Komisyonu, sosyal medya platformu TikTok'ta nisanda dolaşıma giren video hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu videonun Güney Kore Ulusal Güvenlik Yasası'na "aykırı" içerik barındırdığı belirtilerek, "Kim Jong-un muhteşem lider, babacan Kim'le övünelim" ifadelerinin yer aldığı şarkının tüm uyarlamalarının yasaklanacağı bilgisine yer verildi.

Şarkının, Kim Jong-un'u "övdüğü" ve "yücelttiği" aktarılan açıklamada, video Kuzey Kore tarafından "Güney'e karşı yürütülen psikolojik savaşın tipik bir örneği" olarak nitelendi.

Açıklamada, yasaklama kararının Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinden gelen bir talep üzerine alındığı kaydedildi.

  • Kim Jong-un
  • TikTok şarkı videosu
  • Güney Kore lideri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.