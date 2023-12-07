Kyoto Animasyon stüdyosu saldırganı için idam cezası talebi

Kentin Fuşimi bölgesindeki üç katlı KyoAni stüdyosunun 4 yıl önce kundaklanmasına ilişkin tutuklu Aoba'nın yargılandığı dava, Kyoto Bölge Mahkemesinde sürüyor.

Eylüldeki ilk duruşmada KyoAni'yi kundakladığını itiraf eden Aoba için savcılar idam cezası talep etti.

Savunma avukatları ise Aoba'nın o dönem "akli yetersizlik" yaşadığını öne sürerek, tutuklunun beraatini istedi.

Kyoto Bölge Mahkemesinin, Ocak 2024 sonunda hükmünü duyurması bekleniyor.

DURUŞMA SÜRECİ



Eylülde yargı önüne çıktığı ilk duruşmada tutuklu Aoba, "Yaptığımı yapmaktan başka seçeneğim olmadığını hissettim. Birçok insanın ölebileceğini tahmin etmiyordum." demişti.

Aoba, yargılandığı davanın 6. duruşmasında ise 2001'de kuzeydeki Aomoro eyaletinin Hirosaki kentinde finans kuruluşu Takefuji'nin kundaklanmasını referans alarak, 2019'da KyoAni saldırısını düzenlediğini ifade etmişti.

Popüler animasyon üreticilerinden KyoAni'yi kundaklama motivasyonuna yönelik Aoba, "çok sayıda çalışanı olan yere saldırırsa çok sayıda kişinin öleceğini düşündüğünü" söylemişti.

Aoba, Haziran 2008'de Tokyo'nun Akihabara semtinde 7 kişinin öldüğü bıçaklama eylemi gerçekleştiren eski idam mahkumu Kato Tomohiro'ya sempati duyduğunu da belirtmişti.

OLAY



KyoAni çalışanı 36 kişinin öldüğü ve 33 kişinin yaralandığı Temmuz 2019'daki saldırıda Aoba'nın kendisi de hayati tehlike oluşturan yanıklara maruz kalmıştı.

Mayıs 2020'de tutuklanan Aoba'nın, KyoAni'nin düzenlediği yarışmaya eserini gönderdiği ve olay günü, "Yangın çıkardım çünkü romanlarım eser hırsızlığına maruz kaldı." diye bağırdığı ifade edilmişti.

Animasyon stüdyosu, iddialar sonrası, şüphelinin eserlerinin ön elemelerden geçemediğini ve kabul görmediğini açıklamıştı.

Yurt içi ve dışında "KyoAni" olarak tanınan stüdyonun ürünlerinden "K-On!" ve "Haruhi Suzumiya'nın Hüznü" uluslararası piyasada kabul görüyor.