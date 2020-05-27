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Dünya

Kyoto'daki animasyon stüdyosu saldırısının şüphelisi Aoba Şinci tutuklandı

Japonya'nın Kyoto eyaletinde geçen yıl temmuzda animasyon stüdyosunun kundaklanmasının zanlısı Aoba Şinci (42) cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

AA27 Mayıs 2020 Çarşamba 07:02 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 07:06
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Kentin Fuşimi bölgesindeki üç katlı KyoAni stüdyosunu 18 Temmuz'da kundakladığı belirtilen Aoba, saldırıdan 10 ay sonra taburcu edildiği hastanede tutuklanarak Kyoto polis merkezine götürüldü.

Aoba'nın, saldırıdan 3 gün önce Saitama'daki evinden Kyoto'ya gittiği, olay günü benzin döktüğü stüdyoda kasten yangın çıkardığı ve saldırı sırasında olay yerinde görüldüğü kaydedildi.

Sorgusunda saldırıyı kabul ettiği belirtilen Aoba'nın, daha önce KyoAni stüdyosunun düzenlediği roman yarışmasına eserini gönderdiği ve olay günü, ¨Yangın çıkardım çünkü romanlarım eser hırsızlığına maruz kaldı¨ diye bağırdığı ifade edildi.

KyoAni stüdyosu, şüphelinin eserlerinin ön elemelerden geçemediğini ve kabul görmediğini açıkladı.

Zanlı Aoba, yanık tedavisi için temmuzda Osaka'da bir hastaneye, oradan da kasım ayında Kyoto'da bir hastaneye nakledilmişti.

Saldırıda KyoAni çalışanı 36 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

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