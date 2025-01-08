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Dünya

La Sagrada Familia'nın inşaatı 2026'da tamamlanacak

Barcelona'da bulunan ve yapımına 1882 yılında başlanan ‘La Sagrada Familia', 144 yıl süren inşaatın ardından 2026'da tamamlanacak.

DHA8 Ocak 2025 Çarşamba 14:35 - Güncelleme:
La Sagrada Familia'nın inşaatı 2026'da tamamlanacak
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Guinness Rekorlar Kitabı'ndan yapılan açıklamada, dünyanın en uzun süredir devam eden aktif inşaat projesi olan La Sagrada Familia'nın, 2026'da tamamlanacağı ifade edildi. La Sagrada Familia Bazilikası, 1883 yılında Katalan mimar Antoni Gaudi tarafından devralınan en ünlü mimari eserlerinden.

1926 yılında tramvayın altında kalarak hayatını kaybeden Gaudi, La Sagrada Familia'yı tamamlayamadı. Yapının tamamlanamamasında İspanya İç Savaşı ve II. Dünya Savaşı gibi tarihi süreçler de etkili oldu. Binanın 2026 yılına kadar tamamlanması planlansa da, heykeller ve dekoratif detaylar ile ana girişe giden tartışmalı merdiven üzerindeki çalışmaların 2034 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.

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