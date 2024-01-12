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Dünya

Lahey'deki avukat Gazze dehşetini vurguladı! ''Canlı yayınlanan ilk soykırım''

Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davası Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda görülmeye devam ederken, Avukat Ni Ghralaigh 'Kurbanların, dünyanın bir şeyler yapabileceği umuduyla canlı yayınladıkları, tarihteki ilk soykırım Gazze'de oldu' açıklamasında bulundu.

TRT Haber12 Ocak 2024 Cuma 01:51 - Güncelleme:
Lahey'deki avukat Gazze dehşetini vurguladı! ''Canlı yayınlanan ilk soykırım''
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması dün başladı.

Duruşmada davacı Güney Afrika'yı temsil eden avukatlardan Blinne Ni Ghralaigh, İsrail'in Gazze'deki soykırımının, dünyanın bir şeyler yapabileceği umuduyla kurbanlar tarafından canlı yayınlanan ilk soykırım olduğunu söyledi.

Ni Ghralaigh, "Gazze'deki soykırım, cep telefonlarımıza, bilgisayarlarımıza ve televizyon ekranlarımıza canlı olarak aktarılan Filistin halkına yönelik soykırımın dehşetine rağmen, kurbanlarının dünyanın bir şeyler yapabileceği umuduyla kendi yıkımlarını gerçek zamanlı olarak yayınladıkları tarihteki ilk soykırım oldu" dedi.

İSRAİL SAVUNMASINI BUGÜN YAPACAK

Duruşmada, Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular, Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın açtığı davanın duruşmasında İsrail'e, Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltildi.

Suçlamaları "temelsiz" olduğunu savunarak reddeden İsrail ise sözlü savunmasını bugün gerçekleştirecek.

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