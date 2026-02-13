Lahey'den sonra her şey değişti! Rutte'tan dikkat çeken açıklama: Hiç olmadığı kadar güçlü

Rutte, 62. Münih Güvenlik Konferansı marjında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ile ortak basın toplantısında konuştu.

NATO'nun bir zihniyet değişikliğinden geçtiğini vurgulayan Rutte, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin yıllardır, on yıllardır Avrupa'nın savunmaya yeterince harcama yapmadığı yönündeki şikayetleri vardı. Bu durum, Lahey zirvesinden bu yana değişti. Dün (NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda) salonda hepimizin hissettiği şey, net bir vizyon ve birliğin ortaya çıkmasıydı. Avrupa, NATO içinde daha fazla liderlik rolü üstleniyor, kendi savunmasına da daha fazla önem veriyor. Bu gerçekten de şaşırtıcı bir değişim ve bu NATO'yu güçlendirecek, çünkü güçlü bir NATO'da güçlü bir Avrupa demek, transatlantik bağların her zamankinden daha güçlü olacağı anlamına geliyor."

Rutte, "AB ile NATO arasındaki işbirliği hiç olmadığı kadar güçlü." diyerek, Almanya'nın önemli rolüne işaret etti.

Almanya'nın savunma harcamalarını 150 milyar avronun üzerine çıkaracağını aktaran Rutte, "Bu, Avrupa'yı doğru yöne götürüyor. Almanya'dan ihtiyacımız olan liderlik türü bu ve siz bunu hükümetinizle sağlıyorsunuz." diye konuştu.

Rutte, Almanya'nın Ukrayna'ya destekte de öncülük ettiğini vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'da bir salyangozun ağır ve yavaş temposunda ilerlediğini, Rus propagandasına kanılmaması gerektiğini kaydetti.