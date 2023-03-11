Lahor'da Türkiye toplantısı! Başbakan Şerif'ten NDMA'ya direktif

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye'ye 23 Mart'a kadar 50 bin kışlık çadır göndereceklerini açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Şerif, Lahor'da Türkiye'deki deprem yardımlarının değerlendirilmesi için düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Toplantıya Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, yardım operasyonlarını yürüten Plan ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal ile Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) Başkanı Korgeneral İnam Haydar Malik katıldı.

Başbakan Şerif, 23 Mart'a kadar Türkiye'ye 50 bin çadır gönderileceğini açıklayarak, çadırların kış şartlarına uygun olması konusunda gerekli kaliteyi sağlaması için NDMA'ya direktif verdi.

Çadırların yanında Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) gerçekleştireceği 34 uçuşla Türkiye'ye 38 bin battaniye, depremden etkilenen Suriye'ye de 22 bin battaniye ve 10 bin gıda kolisi gönderilecek.

Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait ikinci gemi de bugün Karaçi'den Türkiye'ye hareket edecek. Donanmaya ait ilk gemi, 28 Şubat'ta 1000 ton yardımla Türkiye'ye yollanmıştı.

Türkiye'ye 8 bin 200 çadır taşıyan sivil kargo gemisi de 9 Mart'ta Karaçi'den hareket etmişti.

Pakistan hükümeti, Türkiye'ye şu ana kadar 17 binden fazla kışlık çadır ve 60 bin battaniyeyi hava, kara ve deniz yoluyla gönderdi.

Ayrıca Al Khidmat Vakfı, Edhi Vakfı, Beytüsselam Refah Vakfı, Sailani Refah Vakfı ve Pakistan Kızılayı da Türkiye'de çeşitli yardım faaliyetleri yürütüyor.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÇADIR TEDARİKÇİLERİNDEN PAKİSTAN, TÜRKİYE'YE 100 BİN ÇADIR ÜRETİYOR

Dünyanın önde gelen çadır üreticilerinden Pakistan'daki fabrikalar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye için 100 bin çadırı ay sonuna kadar üretmeyi hedefliyor.

Başbakan Şahbaz Şerif'in, Türkiye'yi ziyaretinin ardından 19 Şubat'ta Türkiye için 100 bin çadır hazırlanması talimatı sonrası çok sayıda fabrika, bu miktarın yetiştirilmesi için mesai yapıyor.

Lahor'a bir saat uzaklıktaki Kasur şehri çevresine yerleşen fabrikalar, burada ürettikleri çadırları dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

Pencap eyaleti, ülkedeki pamuk üretiminin önemli bir kısmını tek başına karşılıyor. Pamuğun, çadır ve kanvas kumaş üretiminde en temel ham madde olması dolayısıyla firmalar, eyaletin başkenti Lahor'a yakın mesafelerde konumlanmış durumda.

- ULUSLARARASI KURUMLARA ÇADIR TEDARİKİ

Pakistan Kredi Derecelendirme Kuruluşu (PACRA) verilerine göre, Pakistan'ın çadır yapımında kullanılan 100 milyon metrekare kanvas kumaş üretme kapasitesi bulunuyor. Bu kanvas kumaşın yüzde 60'ı ihraç edilirken, kalan yüzde 40'lık kısım ülke içerisinde kullanılıyor.

Pakistan; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) gibi kurumlara çadır, kanvas kumaş, branda, battaniye ve sineklik gibi yardım malzemeleri sağlıyor.

Pakistan'ın 2020'de en çok çadır, kanvas kumaş ve branda ihraç ettiği ülke yüzde 22 ile Suudi Arabistan olurken, bunu sırasıyla yüzde 14 ile Türkiye, yüzde 8 ile Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 5 ile ABD takip ediyor.

Çadır ve benzeri yardım malzemelerine olan talep, doğal afetler, bölgesel çatışmalar ve sağlık krizlerine bağlı değişiyor.

Çadır, kanvas kumaş ve branda ihracatında 2020'de 98,4 milyon dolar gelir elde eden Pakistan, 2021'de ihracatını 110,3 milyona çıkardı.

- AYLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 200 BİN

AA muhabiri, Kasur şehri çevresindeki çadır üretim tesislerini görüntüledi ve buradaki tedarikçilerle görüştü.

Pakistan Kanvas ve Çadır Üreticileri ve İhracatçıları Birliği (PCTMEA) Başkanı Osman Resul Butt, 48'i Pencap'ta olmak üzere ülke genelinde 101 çadır üretim fabrikası bulunduğunu belirterek, "Yurt dışından tüm talepleri durdurduk, tamamen Türkiye'ye çadır göndermek için çalışıyoruz." dedi.

Butt, Başbakan Şerif'in Türkiye ziyaretinin ardından çadır firmalarıyla toplantı yaptığını ve 100 bin çadır talimatı verdiğini anımsatarak, "Pakistan, çadır üretiminde dünyada ön sıralarda. Bir ay içerisinde 200 bine kadar çadır üretebiliriz. Herhangi bir ülkenin böyle büyük bir kapasitesi bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Çadır üretiminde tüm temel ham maddelerin Pakistan'da bulunduğuna dikkati çeken Butt, bundan dolayı çadırları hızlı ve uygun fiyata piyasaya sunabildiklerini söyledi.

Butt, Pencap eyaletinin ülkedeki pamuğun yüzde 60'ından fazlasını ürettiğini aktararak, pamuğu hızlıca işlediklerini, ithalatı sıfırladıklarını ve bu sayede uygun fiyata üretim yapabildiklerini dile getirdi.

- "TÜM ÜRETİM TÜRKİYE İÇİN YAPILIYOR"

Çadır firmalarından UTS Üst Yöneticisi Ahmed Osman Butt ise kışlık çadırların üretimlerinin daha uzun sürdüğünü belirterek, bu sebeple diğer çadırlarda 500 olan günlük üretimin kışlık çadırlarda 200'e düştüğünü kaydetti.

Butt, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm üretimlerini tamamen Türkiye için ayırdıklarını vurgulayarak, "Türk kardeşlerimiz için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.