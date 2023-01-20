Lajcak: AB'nin teklifine daha fazla anlayış bekledik

Kosova Başbakanı Albin Kurti; AB, ABD, Almanya, Fransa ve İtalya'nın yüksek temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Kosova hükümet binasında yapılan görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lajcak, "Başbakanla iki saatten fazla zaman geçirdik, bu da size görüşmenin uzun ancak kolay olmadığını ve çok dürüst ve açık olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin amacının AB'nin iki ülkeye sunduğu ilişkilerin normalleşmesi anlaşması olduğunu kaydeden Lajcak şöyle devam etti:

"Herhangi bir dramatik açıklama yapmak için erken çünkü bildiğiniz gibi görevimizin ortasındayız ve şimdi Belgrad'a gideceğiz. Bu yüzden söyleyebileceğim pek bir şey yok. Umarım bu teklifin potansiyelini tam olarak anlayıp tam olarak kullanabiliriz. Bu konuda çalışmaya devam ediyoruz."

Heyette, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Dış politika ve Güvenlik Danışmanı Jens Plötner, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Diplomasi Danışmanı Emmanuel Bonne, İtalya Başbakanı'nın Diplomasi Danışmanı Francesco Maria Talò, ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar yer aldı.

Heyet, gün içerisinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de bir araya gelecek.

- KOSOVA-SIRBİSTAN MÜZAKERELERİ

AB, Kosova ile Sırbistan'ın birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Taraflar, son olarak ABD ile AB'nin tüm üyeleri tarafından desteklenen, kamuoyunda Fransız-Alman planı olarak bilinen metin üzerinde müzakere ediyor.

Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasına izin vermesi gerekiyor.

Sırbistan'dan ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "müzakereler için iyi bir temel" olarak nitelendirdiği planın, Sırbistan tarafından reddedildiğini bildirmişti.

AB yetkilileri, Fransız-Alman planı müzakerelerinin ilkbahar aylarında tamamlanmasını umuyor.