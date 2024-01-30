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Dünya

Lajcak: Kosova ile Sırbistan'ın normalleşme sürecinde çok az ilerleme kaydedildi

Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, büyük resme bakıldığında Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecinde çok az ilerleme kaydedildiğini belirtti.

AA30 Ocak 2024 Salı 22:16 - Güncelleme:
Lajcak: Kosova ile Sırbistan'ın normalleşme sürecinde çok az ilerleme kaydedildi
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Lajcak, resmi ziyarette bulunduğu Kosova'da, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti ile ayrı ayrı görüştü.

Kosova hükümet binasında Kurti ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lajcak, geçen yıl diyalog kapsamında enerji anlaşması ve araç plakaların tanınması gibi önemli sonuçların elde edildiğini söyledi.

Kurti ile görüşmesini samimi ve faydalı olarak nitelendiren Lajcak, şöyle konuştu:

"Büyük resimde (Kosova-Sırbistan) ilişkilerinin normalleşmesi konusunda çok az ilerleme kaydedildi. Geçen yılın şubat ve mart aylarından itibaren bir anlaşmamız var, bu da artık ne yapılması gerektiği sorusunu sormamıza gerek olmadığı, bunu nasıl yapacağımızı kendimize sormamıza bile gerek olmadığı anlamına geliyor. Soru ne zaman yapılacağıdır ve tabii ki bana sorarsanız gecikmeden, en kısa sürede uygulamaya başlayalım derim."

Lajcak ayrıca görüşmede, Kosova Merkez Bankası (BQK) tarafından onaylanan ve ülkede 1 Şubat'tan itibaren nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliğin de ele alındığını belirterek konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Batılı ülkeler (ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere), BQK'ye yönetmeliği uygulamayı askıya alması çağrısında bulunmuştu.

Görüşmeye ilişkin Kosova Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kosova hükümeti, taraflar için eşit, dengeli ve adil bir diyalog süreci yoluyla Sırbistan ile ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi ve karşılıklı tanınma konusunda kararlılığını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Lajcak, dün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı da ziyaret etmişti.

  • AB Belgrad-Priştine Diyaloğu
  • Normalleşme İlişkileri
  • Miroslav Lajcak

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