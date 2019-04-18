Laos, ABD'li Hristiyan misyonerleri sınır dışı etti

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta 3 ABD'li Hristiyan misyoner, izinsiz din yayma faaliyeti yürüttükleri gerekçesiyle sınır dışı edildi.

ABD'nin Wyoming eyaletindeki "Sınır Tanımayan Vizyon" adlı evanjelik Hristiyan kuruluş, yaptığı açıklamada, 8 Nisan'da gözaltına alınan 3 Hristiyan misyonu gönüllüsünün salı gecesi Tayland sınırında serbest bırakıldığını bildirdi.

Adlarının Wayne, Autumn ve Joseph olduğu belirtilen 3 ABD vatandaşı, 8 Nisan'da Laos'un kuzeybatısındaki Luang Namtha eyaletinde, köylerde izinsiz olarak İncil ve Hristiyanlıkla ilgili broşürler dağıttıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Halkının çoğunluğu Budist olan Laos'ta komünist yönetim ülkede misyoner faaliyeti yürütülmesine izin vermiyor.