ABD ile İran arasındaki gerginlik, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye ait bir İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürmesiyle had safhaya ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İHA'nın vurulmasına cevap olarak 150 kişinin ölümüne neden olacak bir saldırı planının yapıldığını, ancak operasyona 10 dakika kala durdurduğunu açıklamıştı.

PressTV'nin aktardığına göre konuyu meclisteki konuşmasına taşıyan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ''ABD İHA'sının düşürülmesi, sınırılarımızın ihlali konusunda ABD için bir deneyim oldu. Yine de sınırlarımızı tekrar ihlal etmek isterlerse ordumuz çok daha güçlü bir tepki verecek.'' dedi.

ABD'nin dış politikasını eleştiren Laricani, ABD'yi bölge ve dünyadaki güvenlik ve barış ortamının bozulmasının müsebbibi olmakla suçladı.

Laricani konuşmasında, ''ABD zorbalıkla bölgeye girişini haklı çıkarmaya çalışıyor. Ancak İran ABD'nin yanlış politiklarına karşı durdu.'' dedi.