Laricani için intikam füzeleri ateşlendi! İran: Sürprizlerimizi bekleyin

ABD/İsrail ve İran arasındaki savaş 19. gününde şiddetini artırarak devam ediyor.

İRAN, ULUSAL GÜVENLİK YÜKSEK KONSEYİ GENEL SEKRETERİ LARİCANİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU

İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu.

İran devlet televizyonu Laricani'nin ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte öldü." ifadeleri kullanıldı.

İRAN ORDUSU: LARİCANİ'NİN İNTİKAMI İÇİN TEL AVİV'E FÜZELERLE SALDIRI DÜZENLEDİK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail saldırısında ölen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamı amacıyla İsrail'in başkenti Tel Aviv'e çok başlıklı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Fars Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "Gerçek Vaat-4" operasyonlarının 61. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Laricani'nin intikamı için çok başlıklı Hürremşeken-4, Kadir, Emad ve Hayberşeken füzeleriyle Tel Aviv'in hedef alındığı belirtildi.

Bu açıklamadan önce, İsrail basını, İran'ın düzenlediği çok başlıklı füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İRAN'DAN TRUMP'A GÖZDAĞI: SÜRPRİZLERİMİZİ BEKLESİN

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "Trump, şimdiye kadar kendi ifadesiyle birçok 'sürpriz' açıkladı, artık bundan sonra bizim sürprizlerimizi beklesin" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile DMO'ya bağlı Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından ABD'ye sert tepki gösterdi. ABD'nin İran karşısında başarısız olduğunu vurgulayan Abdullahi, "Bu, dünyanın süper gücü olan ABD'nin, ilahi irade karşısında dirençli bir halkın ve güçlü silahlı kuvvetlerin karşısında diz çöktüğünü ilk kez itiraf etmesidir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenen Abdullahi, "Düşman, kendi oluşturduğu bataklıktan çıkmak, itibar kaybını azaltmak ve sahte gücünü korumak için her türlü suça başvuruyor. Trump, şimdiye kadar kendi ifadesiyle birçok 'sürpriz' açıkladı, artık bundan sonra bizim sürprizlerimizi beklesin" ifadelerini kullandı

BÖLGE ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Bölge ülkelerine de çağrıda bulunan Abdullahi, "Bugün sahada galip olan, ABD'nin Orta Doğu'daki 50 yılı aşkın süredir yaptığı büyük yatırımı yok eden taraftır. Bölge ülkeleri, güçlü bir Müslüman komşu olarak İran'a güvenmeli ve güvenliklerini küresel güçlere bağlamamalıdır. İlahi lütufla, düşmanlarınızı sonsuza dek pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte ABD-İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Irak'ın Kerkük kentindeki İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin bulunduğu İmam Ali üssüne saldırı düzenlendi.

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıda Avustralya'ya ait bazı tesislerin hasar gördüğü bildirildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıyı kınayarak saldırıda Rosatom personelinin yaralanmadığını bildirdi.

Güney Kore'nin, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ekonomik etkileri sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) toplamda 24 milyon varil ham petrol alacağı bildirildi.

Kanada hükümeti, Körfez ülkelerinde bulunan vatandaşlarına, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sırasında askeri faaliyetlere veya hasara ilişkin fotoğraf veya video çekmek ve paylaşmaktan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri telefonda görüştü.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in bazı kentlerinde sirenler devreye girdi.

Azerbaycan, İran'a yeniden gıda ve ilaç malzemelerinden oluşan insani yardım gönderdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyılarda yer alan İran'a ait füze üslerine hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen diplomatik yazışmada, İsrail'in Tahran yönetiminin "kırılmadığı" ve "sonuna kadar savaşmaya hazır" olduğu değerlendirmesi yer aldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında bir balistik füze ve 15 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırılarının engellendiğini duyurdu.

Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani için taziye mesajı yayımladı.

İran'ın art arda düzenlediği misillemeler nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sirenler bir kez daha çaldı.

Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarının savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran yönetiminin Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine salı akşamı füze isabet ettiğini bildirdiğini duyurarak, santralde hasar meydana gelmediğini açıkladı.

İran'ın yeni misillemesinin ardından İsrail'in güneyinde, Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede sirenler çaldı.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında art arda şiddetli 3 patlama sesi duyuldu, etkisiz hale getirilen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) yerleşim yerindeki parka düştü.

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), bölgedeki savaşın bir parçası olmadığını, hiçbir komşu ülkeye tehdit olmayacağını söyledi.

Irak'ın Erbil kentinin Köysancak ilçesinde atılan kamikaze insansız hava araçlarından (İHA) birinin isabet ettiği bölgede patlama sesi duyulduğu ve büyük bir yangının çıktığı bildirildi.

Kuveyt ordusu, İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuğunu açıkladı.

İsrail basını, İran'ın düzenlediği füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD'nin İran'a saldırılarının maliyetinin 22,8 milyar dolar olduğunu belirterek, bu paranın kamu hizmetleri için kullanılması gerektiği mesajını verdi.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı şeridinde yer alan İran'a ait güçlendirilmiş füze rampalarının çok sayıda sığınak delici bomba ile vurulduğu bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın 18 gündür ülkeyi hedef alan 2 bini aşkın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısını şiddetle kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı yürütülen operasyonun çok iyi gittiğini belirterek, "Onları bozguna uğratıyoruz. Nükleer silaha sahip olamazlar. Bunu çok net bir şekilde anlıyorlar" dedi.

İsrailli devlet televizyonu KAN: İran'dan düzenlenen saldırı nedeniyle Tel Aviv'de bir istasyonun hasar görmesi üzerine tren seferleri geçici olarak durduruldu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında 9 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığının, "Orta Doğu'daki durum ve bunun yayılma olasılığı" gerekçesiyle tüm ABD diplomatik temsilciliklerine "derhal" güvenlik değerlendirmeleri yapılması talimatı verdiği belirtildi.

İran'ın saldırı başlattığını açıklamasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı.

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu yakınları ile Serbesti Mahallesi çevresinde art arda patlama sesleri duyuldu

İran'ın saldırı başlattığını açıklamasının ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı

01:15 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan yapılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı

Mısır'daki Ezher Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın, Körfez ülkelerinin yanı sıra bazı Arap ve kendisine komşu olan İslam ülkelerine yönelik devam eden saldırılarını kınıyor." denildi

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu yakınları ile Serbesti Mahallesi çevresinde art arda patlama sesleri duyuldu

00:01 İran, Basra Körfezine komşu Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına bir füzenin isabet ettiğini, can ya da mal kaybı yaşanmadığını bildirdi

- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.