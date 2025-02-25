Laricani, İran'da ekonominin büyük oranda devletin elinde olmasını eleştirdi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da bir konferansta konuşan Laricani, ülke ekonomisindeki sorunlara işaret etti.

Ülke ekonomisindeki sorunların çözümü için yatırım engellerinin kaldırılması gerektiğini belirten Laricani, "Ülke ekonomisinin yüzde 85'i hükümetin ve devletin elinde. Bu yöntem ne dine ne de akla uygundur. Yaptırımlar kaldırılsa bile bu yapı değişmeden ekonomik dönüşüm gerçekleşmez." ifadelerini kullandı.

Ekonominin durgunluğa girdiğini söyleyen Laricani, "Ekonomik sorunları çözmek için insanların yatırım yapmasının önünü açmamız gerekiyor. Bugün ülke bir durgunluk durumuna girmiştir. Engelleyici yasaların kaldırılması, yöneticilerin cesaretle hareket etmesi gerekiyor." dedi.

İran'da devlet petrol ve gaz gibi stratejik sektörlerden bankacılığa, sanayiye kadar pek çok alanda güçlü bir etkiye sahip. Bu ekonomik yapının büyük bir kısmı, devletin denetimindeki büyük şirketler, vakıflar veya dini kurumlar gibi yarı resmi kuruluşlar ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kontrol ediliyor.

Bazı uzmanlar, devletin ekonomik alanlardaki etkinliğini azaltmadan reformlar yapmanın, ülkenin yüksek enflasyon ve işsizlik gibi sorunlarına çözüm olamayacağını öne sürüyor.