İran makamları, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani'nin, 17 Mart Salı günü sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla öldüğünü açıkladı.

"GÜVENLİ TESİSTE" SAKLANDI İDDİASI

Fars Haber Ajansı, Laricani'nin Tahran yakınlarındaki Perdis'teki kızının evinde vurulduğunu bildirirken, bazı kaynaklar onu devlet tarafından tahsis edilmiş bir "güvenli tesiste" saklandığını iddia etti.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesine göre ise, operasyon önceden planlanmış ve İsrail istihbaratı Laricani'nin Tahran'daki apartmana girişini doğruladıktan sonra saldırı emrini verdi.

NOKTA OPERASYONU, MAKSİMUM YIKIM

Öte yandan Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, hedef binanın tamamen yıkıldığı ve çevredeki yapıların ağır hasar aldığı görüldü. Ayrıca Times of India'ya konuşan uzmanlar, kullanılan mühimmatın etkisinin ölümcül olduğunu ve saldırının yalnızca bir nokta operasyonu değil, maksimum yıkım hedefi taşıdığını belirtiyor.

LARİCANİ "YÜZÜĞÜNDEN TANINDI" İDDİASI

İsrail basını, İran'ın Laricani'nin öldürüldüğünü doğrulanmasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Laricani'nin elinin olduğu iddia edilen fotoğrafı paylaşan Tel Aviv basını YNet, yüzük detaya dikkat çekti.

İsrail basını haberinde, İsrail ordusunun Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Lacirani'nin yüzüğünden teşhis edildiğini belirttikleri iddia etti.

İRAN'DAN İNTİKAM SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail saldırısında ölen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamı amacıyla geçtiğimiz gece İsrail'in başkenti Tel Aviv'e çok başlıklı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Fars Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "Gerçek Vaat-4" operasyonlarının 61. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, Laricani'nin intikamı için çok başlıklı Hürremşeken-4, Kadir, Emad ve Hayberşeken füzeleriyle Tel Aviv'in hedef alındığı belirtildi.