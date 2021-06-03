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Dünya

Laschet'den aşırı sağcı AfD'ye yakınlaşanlara tepki

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, aşırı sağcı ve popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine yakınlaşanların, Hristiyan Birlik Partisinden (CDU) ayrılabileceğini belirtti.

AA03 Haziran 2021 Perşembe 12:45 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 12:45
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Laschet, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, AfD seçmenlerinin çoğunluğunun, eski CDU seçmenleri olduğuna ilişkin değerlendirmeleri "yanlış varsayım" olarak nitelendirdi.

Ülkede en yoğun nüfusa sahip Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı da olan Laschet, CDU ile AfD arasında kesin sınır çizerek, "Benim için AfD'ye herhangi bir yakınlaşmanın CDU ile yapılamayacağı açıktır. Bunu yapanlar CDU'dan ayrılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Laschet, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden örnek vererek, AfD seçmenlerinin oranının, CDU'nun en fazla oy aldığı bölgelerde en düşük, daha önce Sosyal Demokrat Partinin (SPD) en fazla oy aldığı Ruhr Bölgesi'nde en yüksek olduğunu kaydetti.

CDU 2018'de, AfD ve Sol Parti ile koalisyon veya benzeri iş birliklerinin kabul edilmeyeceği kararını almıştı.

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