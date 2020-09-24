Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs can almaya devam ediyor

AA 24 Eylül 2020 Perşembe 21:57 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 21:57

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 424 artarak 14 bin 376'ya, vaka sayısı da 12 bin 625 artışla 664 bin 799'a yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 525 bin 486 oldu.

- ŞİLİ'DE ÖLÜ SAYISI 12 BİN 469'A YÜKSELDİ

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124 artışla 12 bin 469'a, vaka sayısı 1731 artarak 451 bin 634'e çıktı.

- BOLİVYA'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 731'E ÇIKTI

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 7 bin 731'e, vaka sayısı da 537 artışla 131 bin 990'na ulaştı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 91 bin 556 olarak açıklandı.