Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor

AA 21 Eylül 2021 Salı 09:21 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 09:22

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 203 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 590 bin 955'e, 7 bin 884 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 21 milyon 247 bin 667'ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 230 bin 891 olarak açıklandı.

- MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 262 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 367 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 271 bin 765, vaka sayısı 3 milyon 573 bin 44, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 934 bin 610 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

- KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 924'e çıktı.

Son 24 saatte 1185 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 942 bin 249'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 781 bin 654'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

- ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 90 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 114 bin 518'e, 2 bin 162 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 241 bin 394'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 99 bin 157 ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda.

- PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi ve 133 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 167 bin 652'ye, can kaybı sayısı 199 bin 36'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 142 bin 542'ye ulaştı.

- KOSTA RİKA

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 33 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 56'ya yükseldi.

Vaka sayısının 1514 artarak 510 bin 653'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 411 bin 679 kişi sağlığına kavuştu.

