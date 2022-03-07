Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

AA 7 Mart 2022 Pazartesi 09:26 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 09:28

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 216 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı ölümler 652 bin 143'e, 15 bin 961 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 49 bin 13'e çıktı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 35 kişi yaşamını yitirdi, 1905 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 319 bin 859, vaka sayısı 5 milyon 564 bin 985, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 848 bin 72 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "en çok vakanın görüldüğü 17. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 139 bin 91'e çıktı.

Son 24 saatte 1088 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 71 bin 704'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 900 bin 330'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "en fazla vaka görülen 14. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 60 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 126 bin 768'e, 2 bin 274 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 936 bin 602'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 737 bin 206'ya ulaştı.

Arjantin, "en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 36 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 517 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 527 bin 549'a, can kaybı sayısı 211 bin 108'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 556 bin 888'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 122 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 43 bin 77'ye çıktı.

Vaka sayısı 19 bin 353 artışla 3 milyon 188 bin 448, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 46 bin 64 olarak kayıtlara geçti.