Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor

AA 23 Kasım 2021 Salı 09:14 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 09:15

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 123 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 612 bin 782'ye yükseldi, 2 bin 594 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 19 bin 870'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 230 bin 357 olarak açıklandı.

- MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 53 kişi yaşamını yitirdi, 916 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 292 bin 524, vaka sayısı 3 milyon 864 bin 278, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 227 bin 27 olarak kayıtlara geçti.



Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 138'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 194 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 50 bin 255'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 890 bin 990'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 382'ye, 646 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 315 bin 989'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 182 bin 821'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

- PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi ve 447 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 225 bin 117'ye, can kaybı sayısı 200 bin 894'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 205 bin 275'e yükseldi.

- ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 32 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 149'a çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 252 artışla 1 milyon 745 bin 305, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 688 bin 158 olarak kayıtlara geçti.