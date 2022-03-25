Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 312 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 658 bin 310'a, 37 bin 690 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 767 bin 681'e çıktı.

- MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 155 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 658 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 322 bin 432, vaka sayısı 5 milyon 643 bin 963, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 941 bin 341 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 20. ülke" konumunda bulunuyor.

- KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 531'e çıktı.

Son 24 saatte 351 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 82 bin 577'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 915 bin 73'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 17. ülke" konumunda bulunuyor.

- ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 780'e, 1580 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 21 bin 240'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 827 bin 814'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi ve 403 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 543 bin 790'a, can kaybı sayısı 212 bin 22'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 575 bin 732'ye yükseldi.

- ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 155 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 56 bin 147'ye çıktı.

Vaka sayısı 9 bin 414 artışla 3 milyon 426 bin 147, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 335 bin 499 olarak kayıtlara geçti.