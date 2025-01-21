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Dünya

Latin Amerika ülkelerinden göreve başlayan Trump'a tebrik

Latin Amerika ülkeleri, göreve başlayan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti.

AA21 Ocak 2025 Salı 10:26 - Güncelleme:
Latin Amerika ülkelerinden göreve başlayan Trump'a tebrik
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Uruguay Dışişleri Bakanlığının Trump'ın yemin ederek göreve başlaması nedeniyle yayımlanan tebrik mesajında, ikili ilişkilerin derinleştirilmesi çağrısı yapıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, X sosyal medya hesabında başkanlık görevine başlayan Trump'ı tebrik etti.

Lula da Silva, Brezilya-ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı ve arkadaşlığa dayalı olduğunu belirterek, bu işbirliğinin yeni dönemde de sürmesine yönelik istekliliğini ifade etti.

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, X'ten yaptığı açıklamada Trump'ı tebrik etti.

Castro, göç konusunda diyaloğun güçlendirilmesine bağlı olduklarını kaydederek, güvenli, kurallı ve yasal göç için "ortak yaklaşımların" ele alınması çağrısı yaptı.

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo da X'ten başkanlık yemini ederek göreve başlayan Trump'a tebriklerini sundu.

- MEKSİKA

Göç ve vergiler nedeniyle Trump'ın radarında olan Meksika'nın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, X hesabından Trump'ı tebrik etti.

Sheinbaum, "Komşular ve ticaret ortakları olarak diyalog, saygı ve işbirliği her zaman ilişkilerimizin göstergesi olacaktır." ifadesini kullandı.

- Kolombiya lideri Petro'dan Musk'a tepki

Öte yandan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro X hesabında ABD'li milyarder Elon Musk'ın, Trump'ın yemin töreninde Nazi selamına benzetilen hareketinin videosunu paylaşarak "Bizim faşizm adını genelleştirmek istediğimizi söylüyorlar. Ama hayır. Faşist olan, farklılığı yok etmek isteyendir. Naziler, hayatın temeli olan farklılığı, çeşitliliği öldürür." ifadelerini kullandı.

Musk'ın, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Trump'ın destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu oldu.

Bu hareketin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Musk'ı Nazi selamı yapmakla suçlayarak tepki gösterdi.

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