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Dünya

Latin Amerika ülkesinde çarpıcı karar: Covid-19'un arkasında Soros, Rockefeller ve Bill Gates var

Peru'nun Ica bölgesindeki Yüksek Mahkeme, COVID-19 virüsünün George Soros, Rockefeller ailesi ve Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates tarafından geliştirildiğine iddia eden yerel bir mahkemenin kararını soruşturacak.

star.com.tr12 Ocak 2021 Salı 14:32 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 14:35
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Dünya Sağlık Örgütü geçen yıl Coronavirüsün hayvan kaynaklı olduğunu onaylasa da, virüsün insan yapımı olduğuna dair komplo teoriler ve iddialar gündemden düşmüyor.

Peru'da bir yerel mahkeme, virüsün ortaya çıkmasında George Soros, Rockefeller ailesi ve Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in olduğuna yönelik bir karar alarak, söz konusu isimleri suçladı.

Ica Yüksek Mahkemesi, Facebook sayfasında yayınladığı bir açıklamada, "İhlal iddialarının varlığını veya yokluğunu belirlemeye yardımcı olacak kanıtlar elde etmek için Chincha ve Pisco Ceza Temyiz Dairesi kararı hakkında bir ön soruşturma başlattık." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma kararı, Chinch ve Pisco mahkemesinin, "dünyaya hakim olan elit suçlular tarafından geliştirilen virüs' iddiasını taşıyan bir dilekçeyi gerekçelendirme hamlesinden sonra geldi.

Chincha ve Pisco Yüksek Ceza Temyiz Dairesi, 'virüsün dünyaya hakim olan seçkinler tarafından geliştirildiği ve pandemiye neden olduğu' iddiasını kabul etmiş oldu.

Belgede özellikle, kriz spekülatörü  George Soros, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve virüsü "yeni dünya düzeninde" yönetmek ve yönetmeye devam etmek için kullandığı iddia edilen milyarder Rockefeller ailesinin isimleri yer alıyor.

Mayıs 2020'de, Dünya Sağlık Örgütü virüsün hayvan kaynaklı olduğunu duyurdu.

Ancak, Bill Gates veya George Soros'un, nüfusu COVID-19 aşıları ve 5G ağları aracılığıyla kontrol etme planının destekçileri olduğunu iddia eden teoriler, DSÖ'nün kararını tartışmalı bir konu haline getirdi.

Bildirildiği günden bu güne, dünya üzerinde 90,9 milyon insan coronavirüse yakalanırken, 2.9 milyon insan virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

star.com.tr

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