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Dünya

Latin Amerika'da koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor

Ekvador, Bolivya ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor.

AA04 Ekim 2020 Pazar 00:42 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 00:42
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Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 62 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 495'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 950 artışla 139 bin 534'e, iyileşenlerin sayısı 112 bin 296'ya ulaştı.

Bolivya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 44 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 8 bin 45'e yükseldi.

Vaka sayısının 503 artarak 136 bin 219'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 96 bin 564 oldu.

- HONDURAS'TA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 386

Honduras basınında çıkan haberlere göre de ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 artarak 2 bin 386'ya, vaka sayısı ise 671 artışla 78 bin 269'a ulaştı.

Ülkede 29 bin 978 kişi virüsü yendi.

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