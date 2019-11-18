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Lavrov: ABD, stratejik istikrarı bilinçli olarak bozuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, dünyanın mimari yapısını ve stratejik istikrarını bilinçli olarak bozduğunu söyledi.

  • AA
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Lavrov, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile başkent Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD ile NATO'nun askeri alanındaki eylemlerini değerlendirdi.

Silah kontrolü konusunda durumun kötüleştiğine işaret eden Lavrov, "ABD, dünyanın mimari yapısını ve stratejik istikrarını bilinçli olarak bozuyor. Washington, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) bozarak, gerginliğinin artmasına neden oldu." dedi.

Lavrov ülkesinin sınırları yakınlarında NATO'nun askeri siyasi altyapısını güçlendirme yönündeki girişimlerinden endişe duyduklarını kaydetti.

- "ABD İLE AB TEK TARAFLI YAPTIRIMLAR UYGULUYOR"

ABD ile Avrupa Birliğinin (AB), tek taraflı yaptırımlar uyguladığına dikkati çeken Lavrov, "ABD ve AB, tek taraflı yaptırımlarla Birleşmiş Milletlerin kararlarını çiğniyor. Tek taraflı yaptırımlar, güveni ciddi şekilde baltalıyor ve küresel ekonominin gelişimini engelliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "ZELENSKİY HÜKÜMETİYLE SORUNLARI ÇÖZEBİLDİK"

Bakan Lavrov, Normandiya dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) liderler zirvesinin 9 Aralık'ta yapılacağını hatırlatarak, "Zirve için gerekli şartlar oluştu. Özellikle zirve sahibi Fransa'nın Ukrayna konusunda belirsizlikleri gidermek için her türlü çabayı göstereceğini umuyoruz." yorumunda bulundu.

Lavrov, Ukrayna'nın Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Normandiya formatı kapsamında alınan kararları sabote ettiğini belirterek, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kurulan hükümet ile uzun zaman çözülmeyen sorunları çözebildik." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki provokatörün yeni görüntüleri ortaya çıktı

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