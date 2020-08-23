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Dünya

Lavrov: ABD, uluslararası yükümlülüklere bağlı olmamak için her şeyi yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin son dönemde İran'a ve diğer ülkelere uyguladığı yaptırımları değerlendirdi. Lavrov, “ABD uluslararası yükümlülüklere bağlı olmamak için her şeyi yapıyor” dedi.

DHA23 Ağustos 2020 Pazar 14:19 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 14:20
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin Çin ve İran’a yönelik yaptırımlarına ilişkin konuştu. Bakan Lavrov, “ABD yönetiminin son adımları, herhangi bir uluslararası yükümlülüğe bağlı kalmamak için mümkün olan her şeyi yapmakta olduğunu gösteriyor. ABD, Çin'i ABD'ye çok fazla sattığı ve çok az satın aldığı için bir tehdit olarak gördü. Amerikalılar Çin'den ithalata kısıtlamalar getiriyor. İran'ın JCPOA (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) kapsamında yükümlülüklerini yerine getiriyor olmasına rağmen, yanlış davranışlarda bulunduğuna karar verdi ve İran'a yaptırımlar uygulanıyor” dedi.

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